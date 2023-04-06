Сніг у весняну пору часто буває цілковитою несподіванкою. У цей момент у садівників з'являється думка, чи не зашкодить це посадженому на городі. Що робити в таких випадках, поділиться 24 Канал.

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Що робити з рослинами

Тонкий шар снігу не може завдати суттєвої шкоди рослинам. А от затяжні снігопади можуть спричинити виривання листя зі стебел або й повністю їхнє руйнування. Схильними до ризику є декоративні дерева, рослини в контейнерах і багаторічники. Тож насамперед сніг потрібно легенько струсити з рослин.

Добрим помічником у цій справі стане фліс – м'який і легкий матеріал, яким можна захистити рослини від снігопаду. Таким чином, можна зробити затишні кишені, у яких рослинам не будуть страшні ні морози, ні снігопади.

Варто зазначити, що використання поліетилену чи пластикової плівки, негативно позначається на рослинах, бо їм не вистачає кисню. Пластик утримує вологу всередині й може сприяти замерзанню рослин.

Що робити з деревами

Починаємо цю процедуру зі струшування снігу. Спершу треба позбавляти снігу нижні гілки, бо якщо почати з верхніх, то весь сніг, який на них був, впаде на нижні й може їх зламати.

Сніг краще обтрушувати не руками, а щіткою з довгою ручкою. Якщо такої немає, то можна скористатися палкою, обмотаною тканиною. Не рекомендується сильно хитати стовбуром чи стукати по ньому. Забороняється обтрушувати сніг, якщо на вулиці -10 градусів морозу. Адже у такому разі гілки можуть легко зламатись.



Що робити з саджанцями, коли випав сніг / Фото Pexels

Важливо пам'ятати, що потрібно чистити від снігу дах. Бо коли дерево росте поряд, сніг може товстим шаром злетіти на саджанець і зламати його.

Щоб на деревах не затримувався сніг, треба вчасно проводити обрізку. Треба це так зробити, аби гілки перебували під кутом більше ніж 60 градусів. Тоді сніг не буде для них сильною перешкодою.

Крім цього, навколо дерева рекомендується встановити циліндр із сітки, який захищатиме крону. Таку конструкцію фіксуємо кілками й не знімаємо перші кілька років, аж до повного зміцнення саджанця.

Автор: Вікторія Козар