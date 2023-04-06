Снег в весеннее время часто бывает полной неожиданностью. В этот момент у садоводов появляется мнение, не повредит ли это посаженному на огороде. Что делать в таких случаях, поделится 24 Канал.

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Что делать с растениями

Тонкий слой снега не может нанести существенный вред растениям. А вот затяжные снегопады могут вызвать вырывание листьев из стеблей или полностью их разрушение. Подвержены риску декоративные деревья, растения в контейнерах и многолетники. Поэтому, прежде всего, снег нужно легонько стряхнуть с растений.

Хорошим помощником по этому делу станет флис – мягкий и легкий материал, которым можно оградить растения от снегопада. Таким образом можно сделать уютные карманы, в которых растениям не будут страшны ни морозы, ни снегопады.

Следует отметить, что использование полиэтилена или пластиковой пленки негативно сказывается на растениях, потому что им не хватает кислорода. Пластик удерживает влагу внутри и может способствовать замерзанию растений.

Что делать с деревьями

Начинаем эту процедуру со встряхивания снега. Сначала нужно лишать снега нижние ветки, потому что если начать с верхних, то весь снег, который на них был, упадет на нижние и может их сломать.

Снег лучше отряхивать не руками, а щеткой с длинной ручкой. Если таковой нет, то можно воспользоваться палкой, обмотанной тканью. Не рекомендуется сильно качать стволом или стучать по нему. Запрещается отряхивать снег, если на улице -10 градусов мороза. Ведь в таком случае ветви могут легко сломаться.



Что делать с саженцами, когда выпал снег / Фото Pexels

Важно помнить, что нужно чистить от снега крышу. Когда дерево растет рядом, снег может толстым слоем взлететь на саженец и сломать его.

Чтобы на деревьях не задерживался снег, нужно проводить обрезку. Надо это так сделать, чтобы ветви находились под углом более 60 градусов. Тогда снег не будет для них сильным препятствием.

Кроме этого, вокруг дерева рекомендуется установить цилиндр из сетки, защищающий крону. Такую конструкцию фиксируем кольями и не снимаем первые несколько лет, вплоть до полного укрепления саженца.

Автор: Виктория Козар