Очень важно знать, как защитить растения от снега в холодные зимние месяцы. Однако легкий снежный покров весной точно не повредит плодовым деревьям, передает 24 Канал.

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Что делать с плодовыми деревьями, когда снег выпал в марте

Да, под большим слоем снега ветки деревьев могут пострадать – надломиться или вообще сломаться, однако в марте или апреле снегопады встречаются крайне редко. Если же такие аномальные погодные условия все же произошли, лучше стряхнуть снег руками или палкой, начиная с нижних ярусов и постепенно поднимаясь вверх.

Важно помнить, что зимой снег оказывает защитный эффект – защищает деревья и кустарники от вымерзания, ведь является плохим проводником тепла и сохраняет его в почве. Его даже умышленно стелят и плотно утрамбовывают под самыми прихотливыми культурами – черешней, вишней, малиной, клюквой. Весной же снег прекрасно увлажняет. Все потому, что талые воды проникают в почву на глубину от 1 метра. Для сравнения даже осенние осадки увлажняют его на 20-30 сантиментов.

Обратите внимание, что обильное увлажнение очень важно для дальнейшей жизнедеятельности всех культур. Так они своевременно проходят все фазы развития.

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