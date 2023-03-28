Дуже важливо знати, як захистити рослини від снігу в холодні зимові місяці. Однак легкий сніговий покрив навесні точно не зашкодить плодовим деревам, передає 24 Канал.

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Що робити з плодовими деревами, коли сніг впав у березні

Так, під великим шаром снігу гілки дерев можуть постраждати – надломитися або взагалі зламатися, однак у березні чи квітні снігопади трапляються вкрай рідко. Якщо ж такі аномальні погодні умови все ж сталися, краще струсити сніг руками чи палицею, починаючи з нижніх ярусів і поступово піднімаючись догори.

Важливо пам'ятати, що взимку сніг має захисний ефект – захищає дерева та кущі від вимерзання, адже є поганим провідником тепла і зберігає його в ґрунті. Його навіть зумисне стелять і щільно утрамбовують під найвибагливішими культурами – черешнею, вишнею, малиною, журавлиною. Навесні ж сніг чудово зволожує. Усе тому, що талі води проникають у ґрунт на глибину від 1 метра. Для порівняння, навіть осінні опади зволожують його на 20-30 сантиментів.

Зверніть увагу, що рясне зволоження дуже важливе для подальшої життєдіяльності всіх без винятку культур. Так вони своєчасно проходять всі фази розвитку.

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