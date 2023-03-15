Каждый год на плодовых деревьях нужно срезать больные или поврежденные ветки. Это полезно для растения и влияет на качество будущих плодов, пишет 24 Канал.
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Когда нужно обрезать деревья и кустарники
Лучше всего обрезать деревья ранней весной, когда еще не распустились почки. Обычно это делают в марте – апреле.
Ветви на яблонях и грушах спиливают быстрее всего, а именно – в начале марта.
Вишни, черешни и сливы обрезают в конце марта. Абрикосы и персики можно очистить от лишних ветвей в начале апреля перед цветением.
Когда можно обрезать деревья весной / Фото Canva
Советы, как правильно обрезать деревья
Обратите внимание на погоду
Обрезать деревья лучше всего в ясную и сухую погоду. Не рекомендуют заниматься садовыми делами слишком рано, когда еще не спала роса. Кроме того, не следует чистить деревья после дождя.
Выберите специальные инструменты
Нужно правильно выбрать орудие по уходу за деревьями. Для этого используйте остро заточенные и чистые инструменты. Например, вам могут понадобиться секатор, веткорез, садовая пила, ножницы и т.д.
Советы, как правильно обрезать деревья весной / Фото Pinterest
Узнайте о методах обрезки
Есть разные методы, по которым обрезают плодовые деревья. Самые популярные: прореживание, укорочение, санитарная обрезка и после посадки.
Кроме того, можно совместить несколько методов одновременно. Всё зависит от состояния вашего дерева.
Также при обрезке учитывайте естественную форму дерева и способ роста его ветвей. К примеру, для яблонь важно сохранить ствол дерева, а для слив – кустовую форму. У персиков важно обрезать ветки, отмершие зимой.
Обрезайте деревья осторожно
Сначала обрежьте старые ветки, забирающие питательные вещества у растения. После этого обратите внимание на побеги, которые растут доверху и вниз. Поскольку они часто хуже рожают, чем боковые.
Если вы срезаете боковые ветки, тогда необходимо оставить небольшой пенек на 1 сантиметр.
Основные методы обрезки деревьев в марте / Фото Canva