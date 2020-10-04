Учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська влаштувала відпустку в Єгипті разом з друзями без дітей. На відпочинку вона позувала перед камерою в купальнику та засвітила розкішне тіло.

Співачка Слава Камінська обожнює провокативні зйомки і не нехтує нагодою показати публіці свої принади. В інстаграм-профілі вона поділилась яскравими кадрами з відпочинку, для яких позувала в купальнику.

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З друзями артистка зупинилась в 5-зірковому готелі Єгипту з безліччю гарних локацій. Так, Слава Камінська влаштувала зйомку в басейні. Вона постала в суцільному смугастому купальнику білого, оранжевого і чорного кольорів, який вигідно підкреслював її фігуру.

На одному з кадрів співачка позувала з коктейлем у руках та в кумедних окулярах з червоною оправою. Інший вийшов куди еротичніший. Слава Камінська спокусливо вигнулась у гамаку над водою. Вона ефектно показала стрункі ніжки і талію та засвітила пружні сідниці. На фото було видно безліч татуювань на тілі зірки.



Слава Камінська в купальнику / Фото Instagram / @babaslavka



Слава Камінська в купальнику / Фото Instagram / @babaslavka