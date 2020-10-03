Українська співачка та колишня учасниця "Танців з зірками" Слава Камінська вирушила на довгоочікуваний відпочинок. Разом з тим, жінка демонструє сексуальні образи в купальнику.

Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська рідко публікує еротичні фотографії. Втім, зірка не соромиться своїх форм, тому нещодавно показала гарячу світлину в купальнику. Її вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Слава Камінська позувала в басейні, зануривши тіло у воду та сексуально вигнувшись. У басейні також були пелюстки червоних троянд, які додавали фото перчинки.

Співачка постала в бежевому купальнику з чорними написами, що майже злився з тілом. Оголившись, зірка засвітила стегна та тонку талію. Крім того, можна було детальніше розглянути татуювання Слави Камінської.

Співачка позувала зовсім без макіяжу, тому похизувалась натуральною вродою. Вона еротично закинула мокре волосся назад. Еротичний образ доповнювали масивні сонцезахисні окуляри. На іншому фото співачка лежала на ліжку в бежевій спідній білизні.

Під світлиною Слава написала, що це її довгоочікуване перезавантаження. Шанувальники співачки, своєю чергою, прокоментували допис та залишили майже 22 тисячі вподобань тільки за один день.



Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

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Слава Камінська / Instagram / @babaslavka