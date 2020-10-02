Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк разом з подружками відправилась в Карпати. Дівчата купались у чанах серед фантастичних пейзажів та ласували раками. Зірка влаштувала гарячу фотосесію, позуючи цілком оголеною.

В інстаграм-профілі Леся Нікітюк опублікувала пікантний кадр, прогнозуючи ажіотаж і обговорення як в ЗМІ, так і в мережі. Зірка не помилилась, адже всього за кілька годин допис підірвав інстаграм і набрав понад 100 тисяч лайків.

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На фото ведуча позувала біля гарячого чану повністю голою. На ній не було ані білизни, ані купальника. Груди та інші інтимні місця вона прикрила величезною тацею з раками. Знаменитість позувала сидячи, тому вигідно показала довгі стрункі ніжки і засвітила пружні сідниці.

Леся Нікітюк фотографувалась без косметики, однак з аксесуарами. На ній масивний ланцюжок з підвіскою у формі зірки та сережки-кільця. Схоже, купатися в чанах дівчата вирушили після катання та конях, адже саме цими прикрасами зірка довершувала свій look під час кінної прогулянки полонинами.



Леся Нікітюк повністю оголена / Фото Instagram / @lesia_nikituk