Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с подружками отправилась в Карпаты. Девушки купались в чанах среди фантастических пейзажей и лакомились раками. Звезда устроила горячую фотосессию, позируя полностью обнаженной.

В инстаграм-профиле Леся Никитюк опубликовала пикантный кадр, прогнозируя ажиотаж и обсуждение как в СМИ, так и в сети. Звезда не ошиблась, ведь всего за несколько часов сообщение взорвало инстаграм и набрало более 100 тысяч лайков.

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На фото ведущая позировала возле горячего чана полностью голой. На ней не было ни белья, ни купальника. Грудь и прочие интимные места она прикрыла огромным подносом с раками. Знаменитость позировала сидя, поэтому выгодно показала длинные стройные ножки и засветила упругие ягодицы.

Леся Никитюк фотографировалась без косметики, однако с аксессуарами. На ней массивная цепочка с подвеской в форме звезды и серьги-кольца. Похоже, купаться в чанах девушки отправились после катания и лошадях, ведь именно этими украшениями звезда довершала свой look во время конной прогулки по горам.

Леся Никитюк полностью обнажена / Фото Instagram / @lesia_nikituk