Барбадосская певица Рианна устроила грандиозный пресс-показ своей второй коллекции Savage X Fenty в Лос-Анджелесе. Показ состоялся онлайн при поддержке сервиса Amazon Prime. Участие в шоу приняла сама Рианна, Белла Хадид, Ирина Шейк, Пэрис Хилтон и другие.

Кадры с показа появились на личных инстаграм-страницах знаменитостей. Так, основательница бренда опубликовала на странице бренда черно-белые кадры, на которых она соблазнительно демонстрировала белье своей новой коллекции.

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Рианна позировала в черном бюстгальтере, черных колготках в сеточку и туфлях. Образ певицы довершил кожаный жакет. Автором съемки стал модный фотограф Деннис Леупольд, который неоднократно фотографировал моделей для рекламы Savage X Fenty. Кроме того, он сотрудничал с изданиями Harper's Bazaar, Attitude и Entertainment Weekly.



Рианна снялась в показе для бельевого бренда Savage X Fenty / Instagram



Рианна снялась в показе для бельевого бренда Savage X Fenty / Instagram

Светская львица Пэрис Хилтон предстала перед камерами в розовом боди с вырезом на животе и розовых колготах в сеточку. Знаменитость также примерила массивные розовые очки и босоножки на шпильках.



Пэрис Хилтон снялась в показе для бельевого бренда Savage X Fenty / Instagram

Вместо дефиле модели танцевали вогинг (танцевальное движение и бальная культура Нью-Йорка 1980-х годов) среди неоново-зеленых фасовочных цехов. 56-минутное модное шоу Savage x Fenty Vol.2 прерывался вставками интервью. Модели Savage рассказывали о сексуальности, о своем детстве. По словам Рианны, она не вела дневник в детстве, боялась, что мама однажды прочитает его.

Белла Хадид предстала в весьма провокационном образе. Модель выбрала белье, которое удачно подчеркивало ее фигуру. Для эффектности звезда примерила латексные длинные перчатки, а также кожаные чулки. Обнаженный живот Хадид украшали серебристые цепочки.



Белла Хадид снялась в показе для бельевого бренда Savage X Fenty / Instagram

Манекенщица Ирина Шейк впервые участвовала в показе Рианны. Певица выбрала для модели черный бюстгальтер, черные кожаные шорты и длинный халат. Ее стройную талию украшала серебристая цепочка.

Шейк сделала особый акцент в макияже, сделав взгляд более выразительным благодаря черным теням. Уши модели украшали бриллиантовые серьги, а шею – черная цепочка с камнями. Такой нестандартный аутфит довершили длинные ногти с красно-черным маникюром и большие кольца на пальцах.



Ирина Шейк снялась в показе для бельевого бренда Savage X Fenty / Instagram

Показ бельевого бренда Savage x Fenty