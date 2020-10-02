Барбадоська співачка Ріанна влаштувала грандіозний прес-показ своєї другої колекції Savage X Fenty в Лос-Анджелесі. Показ відбувся онлайн за підтримки сервісу Amazon Prime. Участь в шоу взяла сама Ріанна, Белла Хадід, Ірина Шейк, Періс Гілтон та інші.

Кадри з показу з’явилися на особистих інстаграм-сторінках знаменитостей. Так, засновниця бренду опублікувала на сторінці бренду чорно-білі кадри, на яких вона спокусливо демонструвала білизну своєї нової колекції.

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Ріанна позувала у чорному бюстгальтері, чорних колготках в сіточку та туфлях. Образ співачки довершив шкіряний жакет. Автором зйомки став модний фотограф Денніс Леупольд, який неодноразово фотографував моделей для реклами Savage X Fenty. Крім того, він співпрацював з виданнями Harper's Bazaar, Attitude і Entertainment Weekly.



Ріанна знялася у показі для білизняного бренду Savage X Fenty / Instagram



Ріанна знялася у показі для білизняного бренду Savage X Fenty / Instagram

Світська левиця Періс Гілтон постала перед камерами у рожевому боді з вирізом на животі та рожевих колготах в сіточку. Знаменитість також приміряла масивні рожеві окуляри та босоніжки на шпильках.



Періс Гілтон знялася у показі для білизняного бренду Savage X Fenty / Instagram

Замість дефілювання моделі танцювали вогінг (танцювальний рух і бальна культура Нью-Йорка 1980-х років) серед неоново-зелених фасувальних цехів. 56-хвилинне модне шоу Savage x Fenty Vol.2 переривався вставками інтерв'ю. Моделі Savage розповідали про сексуальність, про своє дитинство. За словами Ріанни, вона не вела щоденник в дитинстві, боялася, що мама одного разу прочитає його.

Белла Хадід постала у досить провокативному образі. Модель обрала білизну, яка вдало підкреслювала її фігуру. Для ефектності зірка приміряла латексні довгі рукавички, а також шкіряні панчохи. Оголений живіт Хадід прикрашали сріблясті ланцюжки.



Белла Хадід знялася у показі для білизняного бренду Savage X Fenty / Instagram

Манекениця Ірина Шейк вперше брала участь у показі Ріанни. Співачка обрала для моделі чорний бюстгальтер, чорні шкіряні шорти та довгий халат. Її струнку талію прикрашав сріблястий ланцюжок.

Шейк зробила особливий акцент у макіяжі, зробивши погляд більш виразник завдяки чорним тіням. Вуха моделі прикрашали діамантові сережки, а шию – чорний ланцюг з камінням. Такий нестандартний аутфіт довершили довгі нігті з червоно-чорним манікюром та великі каблучки на пальцях.



Ірина Шейк знялася у показі для білизняного бренду Savage X Fenty / Instagram

Показ білизняного бренду Savage x Fenty