Украинская певица и бывшая участница "Танцев со звездами" Слава Каминская отправилась на долгожданный отдых. Вместе с тем, женщина демонстрирует сексуальные образы в купальнике.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская редко публикует эротические фотографии. Впрочем, звезда не стесняется своих форм, поэтому недавно показала горячую фотографию в купальнике. Ее она опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Слава Каминская позировала в бассейне, погрузив тело в воду и сексуально изогнувшись. В бассейне также были лепестки красных роз, которые добавляли фото перчинки.

Певица появилась в бежевом купальнике с черными надписями, что почти слился с телом. Обнажившись, звезда засветила бедра и тонкую талию. Кроме того, можно было подробнее рассмотреть татуировки Славы Каминской.

Певица позировала совсем без макияжа, тпоэтому похвасталась натуральной красотой. Она эротично забросила мокрые волосы назад. Эротический образ дополняли массивные солнцезащитные очки. На другом фото певица лежала на кровати в бежевом нижнем белье.

Под фотографией Слава написала, что это ее долгожданная перезагрузка. Поклонники певицы, в свою очередь, прокомментировали сообщение и оставили почти 22 тысяч лайков только за один день.



Слава Каминская / Instagram / @babaslavka

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Слава Каминская / Instagram / @babaslavka