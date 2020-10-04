Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская устроила отпуск в Египте вместе с друзьями без детей. На отдыхе она позировала перед камерой в купальнике и засветила роскошное тело.

Певица Слава Каминская обожает провокационные съемки и не пренебрегает случаем показать публике свои прелести. В инстаграм-профиле она поделилась яркими кадрами с отдыха, для которых позировала в купальнике.

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С друзьями артистка остановилась в 5-звездочном отеле Египта с множеством красивых локаций. Да, Слава Каминская устроила съемку в бассейне. Она предстала в цельном полосатом купальнике белого, оранжевого и черного цветов, который выгодно подчеркивал ее фигуру.

На одном из кадров певица позировала с коктейлем в руках и в забавных очках с красной оправой. Другой получился куда эротичнее. Слава Каминская соблазнительно выгнулась в гамаке над водой. Она эффектно показала стройные ножки и талию и засветила упругие ягодицы. На фото было видно множество татуировок на теле звезды.

Слава Каминская в купальнике / Фото Instagram / @babaslavka

Слава Каминская в купальнике / Фото Instagram / @babaslavka