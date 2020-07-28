Українська співачка Настя Каменських відправилася у Туреччину на гастролі. Там зірка виступила в одному із фешенебельних готелів. Проте NK не втратила нагоди відпочити і хизується своїми принадами у пікантних купальниках на березі Середземного моря.

Настя Каменських – одна із найгарячіших жінок українського шоу-бізнесу. Днями артистка здійснила свій перший політ у нових карантинних реаліях і тепер насолоджується часом, який може провести біля моря. Спекотними світлинами NK поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Виконавиця постала перед камерою на тлі дивовижної природи. Зірка відправилася в Анталію, де можна побачити красиві краєвиди – величні гори та безмежне море.

Настя позувала на пірсі у звабливому вбранні. Для купання та ідеальної засмаги вона обрала смугастий чорно-білий купальник. Бюстгальтер підкреслив пишні груди співачки, а трусики з високою посадкою зробили акцент на її стрункій талії та апетитних сідницях. Зазначимо, що навіть перебуваючи на відпочинку та гастролях, Каменських не забуває про вдосконалення свого тіла та активно займається спортом. Кожен її день розпочинається з ранкової пробіжки та гімнастики.

Волосся красуня вклала у звичні кучері. На обличчя вона не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою. Доповнила свій пляжний образ сонцезахисними окулярами з темними лінзами.

Гори і море – улюблене поєднання. Хочеться, щоб цього року ми всі відвідали ті місця, де давно мріяли побувати і побачили, у якому дивовижному світі живемо!

– зазначила NK.