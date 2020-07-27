Популярна співачка Настя Каменських цього літнього сезону все ж наважилась на закордонну подорож. До Туреччини зірка вирушила на гастролі, проте вже встигла насолодитися відпочинком на узбережжі Середземного моря й показала новий пікантний купальник з анімалістичним принтом.

В інстаграм-профілі Настя Каменських опублікувала черговий кадр з відпочинку, щоправда локацією для відвертої зйомки стало курортне місто Анталія. Подорож до Туреччини стала першою закордонною мандрівкою співачки у нових карантинних реаліях.

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Якщо на світанку зірка влаштувала пробіжку фантастичними локаціями, то в спекотний день ніжилась на пляжі. Настя Каменських засмагала у купальнику з анімалістичним принтом. Стильний бюстгальтер на бретелях підкреслював груди, а високі трусики зі смужками на животі наголошували на підтягнутому животику, над яким артистка працює навіть на відпочинку.

З ланцюжком на шиї та численних браслетах на руках Каменських весело позувала на тлі гір та моря, хитаючи головою для вдалого кадру. Її довге хвилясте волосся ефектно розвівалося й додавало перчинки фото.



Настя Каменських спокусила фоловерів у купальнику / Фото Instagram / @kamenskux

Менше ніж за добу пікантну публікацію оцінило понад 130 тисяч користувачів. У коментарях зірку засипали компліментами, захоплюючись її фігурою та відвертим пляжним образом.