Популярная певица Настя Каменских в этом летнем сезоне все же решилась на зарубежное путешествие. В Турции звезда отправилась на гастроли, однако уже успела насладиться отдыхом на побережье Средиземного моря и показала новый пикантный купальник с анималистичным принтом.

В инстаграм-профиле Настя Каменских опубликовала очередной кадр с отдыха, правда, локацией для откровенной съемки стал курортный город Анталия. Путешествие в Турцию стало первым зарубежным путешествием певицы в новых карантинных реалиях.

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Если на рассвете звезда устроила пробежку по фантастическим локациям, то в жаркий день нежилась на пляже. Настя Каменских загорала в купальнике с анималистическим принтом. Стильный бюстгальтер на бретелях подчеркивал грудь, а высокие трусики с полосками на животе отмечали подтянутый животик, над которым артистка работает даже на отдыхе.

С цепочкой на шее и многочисленными браслетами на руках Каменских весело позировала на фоне гор и моря, наклоняя голову для удачного кадра. Ее длинные волнистые волосы эффектно развевались и добавляло перчинки фото.

Настя Каменских соблазнила фолловеров в купальнике / Фото Instagram / @kamenskux

Меньше чем за сутки пикантную публикацию оценило свыше 130 тысяч пользователей. В комментариях засыпали звезду комплиментами, восхищаясь ее фигурой и откровенным пляжным образом.