Украинская певица Настя Каменских не решается отправляться на отдых за границу. Она релаксирует на территории собственного загородного дома. Замечательным местом, которое помогает расслабиться в жаркие летние дни, является бассейн. Там звезда делает много горячих фото и видео.

NK является одной из самых сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она ежедневно работает над собой, чтобы всегда выглядеть безупречно и умело щеголяет роскошным телом. На личной инстаграм-странице артистки часто появляются провокационные кадры, где она демонстрирует обольстительность.

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Каменских решила показать, как началось ее утро выходного. Так, звезда поплавала в бассейне и поделилась с 5-миллионной аудиторией подписчиков видео обратной съемки.

Образ Насти Каменских

Соблазнительная певица появилась перед камерой в сплошном купальнике черного цвета с белой надписью. Она погрузилась в бассейн, а позже эффектно выпрыгнула из него. Больше всего привлекает внимание процесс съема под водой. Именно в этот момент исполнительница похвасталась обнаженной пышной грудью. Наряд красиво подчеркнул спортивную фигуру звезды. Ее волосы были мокрые, что придавало образу еще большей эротичности. В бассейн Настя отправилась без макияжа. Она не наносила косметику на лицо и еще раз показала безупречную натуральную красоту.

"Новый день – новое начало", – на испанском языке написала под видео Каменских.