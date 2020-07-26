Українська співачка Настя Каменських не наважується відправлятися на відпочинок за кордон. Вона релаксує на території власного заміського будинку. Чудовим місцем, що допомагає розслабитися у спекотні літні дні, є басейн. Саме там зірка робить багато гарячих фото та відео.

NK є однією із найсексуальніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона щоденно працює над собою, щоб завжди мати бездоганний вигляд та вміло хизується розкішним тілом. На особистій інстаграм-сторінці артистки часто з'являють провокативні кадри, де вона демонструє звабливість.

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Каменських вирішила показати, як почався її ранок вихідного. Отож, зірка поплавала у басейні та поділилася з 5-мільйонною аудиторією підписників відео зворотного знімання.

Образ Насті Каменських

Спокуслива співачка постала перед камерою у суцільному купальнику чорного кольору з білим написом. Вона занурилася у басейн, а пізніше ефектно вистрибнула з нього. Найбільше привертає увагу процес знімання під водою. Саме в цей момент виконавиця похизувалася оголеними пишними грудьми. Вбрання гарно підкреслило спортивну фігуру зірки. Її волосся було мокре, що додавало образові ще більшої еротичності. У басейн Настя відправилася без макіяжу. Вона не наносила косметику на обличчя і вкотре показала бездоганну натуральну вроду.

"Новий день – новий початок", – іспанською мовою написала під відео Каменських.