Відома виконавиця Настя Каменських вкотре вразила шанувальників відвертою світлиною. Зірка похизувалася стрункою спокусливою фігурою, сфотографувавшись біля басейну у бікіні.

NK опублікувала гарячий знімок на особистій сторінці в інстаграмі. Вона порадувала понад 5-мільйонну аудиторію підписників еротичним кадром та вкотре довела, що є однією із найсексуальніших жінок в українському шоу-бізнесі.

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Настя Каменських постала перед камерою біля басейну, що розташований на території її заміського будинку. Хоча він невеликий, проте це чудове місце, де можна сховатися від спекотної погоди та порелаксувати. Оскільки зірка не поспішає вирушати на відпочинок за кордон, то вирішила влаштувати відпустку вдома. Вона знаходить час для прийняття сонячних ванн та насолоджується теплими днями на власному подвір'ї.

Артистка зображена у звабливому суцільному купальнику з пітоновим принтом. Таке вбрання гарно підкреслило пікантні форми знаменитості та її струнку фігуру. Волосся NK забрала руками назад. Співачка похизувалася натуральною вродою та показала, що навіть без косметики на обличчі виглядає неперевершено. Увагу також привертає проникливий погляд Каменських. Вона дивиться прямо в камеру та вкотре вабить прихильників.



Настя Каменських у звабливому бікіні / Instagram / @kamenskux