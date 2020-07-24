Українська співачка Настя Каменських, яка відома під псевдонімом NK, продовжує розбурхувати мережу зухвалими аутфітами. Артистка ледь не щодня експериментує з вбранням та показує варіанти актуальних образів.

Знаменитість вкотре влаштувала домашню фотосесію. На карантині вона часто ділилася з шанувальницями варіантами різноманітних аутфітів і вирішила продовжити це робити. У своєму інстаграм-профілі зірка опублікувала декілька кадрів, якими знову продиктувала тренди українським модницям.

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У спекотні літні дні хочеться виглядати неперевершено та підкреслити усі принади свого тіла. Настя Каменських вміло робить це. Вона обирає вбрання, які чудово підходять для літньої пори та демонструє струнку спортивну фігуру.

Літній образ Насті Каменських

Днями Настя постала перед камерою у білій футболці, яку зав'язала під грудьми, та мініспідниці. Такий look зробив акцент на плоскому животику зірки та її апетитних формах. Також увагу привертає креативна зачіска співачки. Вона зібрала частину волосся і зав'язала його багатьма резинками зверху. Її вуха прикрашали великі сережки. На обличчі NK зробила легкий макіяж, підкресливши натуральну вроду. Яскравим доповненням образу був манікюр. Нігті артистка нафарбувала червоним лаком.

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