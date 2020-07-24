Украинская певица Настя Каменских, которая известна под псевдонимом NK, продолжает будоражить сеть дерзкими аутфитами. Артистка чуть ли не ежедневно экспериментирует с нарядом и показывает варианты актуальных образов.

Знаменитость в очередной раз устроила домашнюю фотосессию. На карантине она часто делилась с поклонницами вариантами разнообразных аутфитов и решила продолжить это делать. В своем инстаграм-профиле звезда опубликовала несколько кадров, которыми опять продиктовала тренды украинским модницам.

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В жаркие летние дни хочется выглядеть неотразимо и подчеркнуть все прелести своего тела. Настя Каменских умело делает это. Она выбирает наряды, которые прекрасно подходят для летней поры и демонстрирует стройную спортивную фигуру.

Летний образ Насти Каменских

На днях Настя предстала перед камерой в белой футболке, которую завязала под грудью, и мини юбке. Такой look сделал акцент на плоском животике звезды и ее аппетитных формах. Также внимание привлекает креативная прическа певицы. Она собрала часть волос и завязала их многими резинками сверху. Ее уши украшали большие серьги. На лице NK сделала легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту. Ярким дополнением образа был маникюр. Ногти артистка накрасила красным лаком.

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