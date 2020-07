Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, очаровала сеть новым фото. Звезда потрясла поклонников нежным концертным образом.

Настя Каменских является одной из самых привлекательных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она с удовольствием показывает более 5-миллионной аудитории подписчиков в инстаграме look of the day и делится новостями из жизни. Теперь артистка рассекретила поклонникам интересное событие.

Читайте также В стильном купальнике: Настя Каменских показала стройную фигуру в бассейне

В публикации исполнительница рассказала, что вместе с одним из телеканалов готовит для фанатов что-то невероятное. Результат такого сотрудничества можно будет увидеть уже 24 августа. А пока она поделилась очаровательной фотографией со съемок.

Образ Насти Каменских

Знаменитость предстала перед камерами в белом облегающем платье без рукавов. Стройную талию она подчеркнула с помощью широкого пояса в тон наряда. Волосы певица уложила в локоны и собрала в красивый пучок сверху, который украсила красивым бежевым цветком. На лице Настя сделала нежный макияж в естественных оттенках.

Каменских позировала на фоне широкого Днепра. Вечерний Киев – невероятный и создал особую атмосферу для съемок праздничной программы.

Образ, локация и закат вместе создали вот такую красоту. Я очень хочу, чтобы вы поскорее это увидели,

– написала в заметке NK.



Настя Каменских в белом облегающем платье / Instagram / @kamenskux