В облегающем белом платье: Настя Каменских очаровала сеть нежным образом – фото
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, очаровала сеть новым фото. Звезда потрясла поклонников нежным концертным образом.
Настя Каменских является одной из самых привлекательных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она с удовольствием показывает более 5-миллионной аудитории подписчиков в инстаграме look of the day и делится новостями из жизни. Теперь артистка рассекретила поклонникам интересное событие.
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В публикации исполнительница рассказала, что вместе с одним из телеканалов готовит для фанатов что-то невероятное. Результат такого сотрудничества можно будет увидеть уже 24 августа. А пока она поделилась очаровательной фотографией со съемок.
Образ Насти Каменских
Знаменитость предстала перед камерами в белом облегающем платье без рукавов. Стройную талию она подчеркнула с помощью широкого пояса в тон наряда. Волосы певица уложила в локоны и собрала в красивый пучок сверху, который украсила красивым бежевым цветком. На лице Настя сделала нежный макияж в естественных оттенках.
Каменских позировала на фоне широкого Днепра. Вечерний Киев – невероятный и создал особую атмосферу для съемок праздничной программы.
Образ, локация и закат вместе создали вот такую красоту. Я очень хочу, чтобы вы поскорее это увидели,
– написала в заметке NK.
Настя Каменских в белом облегающем платье / Instagram / @kamenskux