Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, зачарувала мережу новим фото. Зірка приголомшила шанувальників ніжним концертним образом.

Настя Каменських є однією із найпривабливіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона із задоволенням показує понад 5-мільйонній аудиторії підписників в інстаграмі look of the day та ділиться новинами з життя. Тепер артистка розсекретила шанувальникам цікаву подію.

У публікації виконавиця розповіла, що разом із одним з телеканалів готує для фанатів щось неймовірне. Результат такої співпраці можна буде побачити вже 24 серпня. А поки що вона поділилася чарівною фотографією зі зйомок.

Образ Насті Каменських

Знаменитість постала перед камерами у білій обтислій сукні без рукавів. Струнку талію вона підкреслила за допомогою широкого поясу в тон вбрання. Волосся співачка вклала у локони та зібрала у красивий пучок зверху, який прикрасила красивою бежевою квіткою. На обличчі Настя зробила ніжний макіяж у природних відтінках.

Каменських позувала на тлі широкого Дніпра. Вечірній Київ – неймовірний і створив особливу атмосферу для знімань святкової програми.

Образ, локація і захід сонця разом створили ось таку красу. Я дуже хочу, щоб ви якнайшвидше це побачили,

– написала у дописі NK.



Настя Каменських у білій обтислій сукні / Instagram / @kamenskux