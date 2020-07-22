Украинская певица Настя Каменских в этом году отдыхает в Киеве или в селе, где живут ее родители. Но роскошный загородный особняк возле столицы позволяет певице и мужу Потапу не только вдоволь позагорать, но и сделать пикантные фото.

Поскольку Настя Каменских регулярно занимается спортом и придерживается здорового питания, ее фигуру смело можно назвать идеальной. 33-летняя звезда не слишком худая и пышнотелая, поэтому ее формами любуются 5 миллионов людей в Инстаграме.

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Новый снимок, на котором певица едва выходит из бассейна, держась за поручни, уже заворожил сеть. На ней можно увидеть яркий летний купальник, состоящий из V-образных оранжевых трусиков и белого лифчика с принтом в форме зеленых кактусов. Ее пышные кудрявые волосы были мокрыми и заметно меньше в объеме, а на лице – ноль макияжа.

"Эти жаркие летние утра", – написала на английском языке под фотографией Настя.



Настя Каменских в домашнем бассейне/ Instagram / @kamenskux

Артистка выглядела невероятно в таком купальнике, ведь он подчеркнул ее стройные ноги, плоский живот и пышную грудь. Фанаты засыпали ее одобрительными комментариями и более чем 160 тысячами лайков.

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