Известная исполнительница Настя Каменских в очередной раз поразила поклонников откровенной фотографией. Звезда похвасталась стройной соблазнительной фигурой, сфотографировавшись возле бассейна в бикини.

NK опубликовала горячий снимок на личной странице в инстаграме. Она порадовала больше чем пятимиллионную аудиторию подписчиков эротическим кадром и в очередной раз доказала, что является одной из самых сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе.

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Настя Каменских предстала перед камерой возле бассейна, расположенного на территории ее загородного дома. Хотя он небольшой, однако это прекрасное место, где можно спрятаться от жаркой погоды и порелаксировать. Поскольку звезда не спешит отправляться на отдых за границу, то решила устроить отпуск дома. Она находит время для принятия солнечных ванн и наслаждается теплыми днями на собственном дворе.

Артистка изображена в обольстительном сплошном купальнике с питоновим принтом. Такой наряд хорошо подчеркнул пикантные формы знаменитости и ее стройную фигуру. Волосы NK убрала руками назад. Певица похвасталась натуральной красотой и показала, что даже без косметики на лице выглядит великолепно. Внимание также привлекает проницательный взгляд Каменских. Она смотрит прямо в камеру и еще раз привлекает поклонников.



Настя Каменских в обольстительном бикини / Instagram / @kamenskux