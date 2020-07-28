Украинская певица Настя Каменских отправилась в Турцию на гастроли. Там звезда выступила в одном из фешенебельных отелей. Однако NK не упустила возможности отдохнуть и похвастаться своими прелестями в пикантных купальниках на берегу Средиземного моря.

Настя Каменских – одна из самых горячих женщин украинского шоу-бизнеса. На днях артистка провела свой первый полет в новых карантинных реалиях и теперь наслаждается временем, которое может провести у моря. Горячими фотографиями NK поделилась на личной странице в инстаграме.

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Исполнительница появилась перед камерой на фоне удивительной природы. Звезда отправилась в Анталию, где можно увидеть красивые пейзажи – величественные горы и бескрайнее море.

Настя позировала на пирсе в обольстительном наряде. Для купания и идеального загара она выбрала полосатый черно-белый купальник. Бюстгальтер подчеркнул пышную грудь певицы, а трусики с высокой посадкой сделали акцент на ее стройной талии и аппетитных ягодицах. Отметим, что даже находясь на отдыхе и гастролях, Каменских не забывает о совершенствовании своего тела и активно занимается спортом. Каждый ее день начинается с утренней пробежки и гимнастики.

Волосы красавица уложила в привычные кудри. На лицо она не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой. Дополнила свой пляжный образ солнцезащитными очками с темными линзами.

Горы и море – любимое сочетание. Хочется, чтобы в этом году мы все посетили те места, где давно мечтали побывать и увидели, в каком удивительном мире живем!

– отметила NK.