Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк перебуває на довгоочікуваному відпочинку в сонячній Туреччині. Тим не менше, зірка продовжує демонструвати шанувальникам нові стильні образи.

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк навіть на відпочинку після продуктивних робочих днів не забуває активно вести свій інстаграм-профіль. Там вона публікує нові світлини з Туреччини та заворожує мережу образами.

Образ Лесі Нікітюк

Телеведуча позувала на тлі дерев. Леся вдягнула легкий білий топ і жовто-білі смугасті широкі штани. Їх вона поєднала з сріблястим ремінцем, що підкреслив тонку талію Нікітюк. Стильний образ вдало доповнював світлий капелюшок.

Леся зробила нюдовий макіяж та залишила волосся розпущеним. Вона впевнено дивилась в об'єктив та гарно позувала, усміхаючись.

Під світлинами Леся Нікітюк написала, що це її черговий look of the day. Також вона поділилась цікавим фактом: улюблені кольори телеведучої – жовтий, зелений, чорний і синій.

Як і зазвичай, шанувальники позитивно оцінили образ Лесі. "Ви прекрасна", "Красуня", "Як завжди, прекрасно", "Зірка", – написали фоловери під фото.



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



