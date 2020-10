Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк находится на долгожданном отдыхе в солнечной Турции. Тем не менее, звезда продолжает демонстрировать поклонникам новые стильные образы.

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк даже на отдыхе после продуктивных рабочих дней не забывает активно вести свой инстаграм-профиль. Там она публикует новые фотографии из Турции и завораживает сеть образами.

Образ Леси Никитюк

Телеведущая позировала на фоне деревьев. Леся надела легкий белый топ и желто-белые полосатые широкие брюки. Их она соединила с серебристым ремешком, подчеркнувшим тонкую талию Никитюк. Стильный образ удачно дополнял светлую шляпку.

Леся сделала нюдовый макияж и оставила волосы распущенными. Она уверенно смотрела в объектив и хорошо позировала, улыбаясь.

Под фотографиями Леся Никитюк написала, что это ее очередной look of the day. Также она поделилась интересным фактом: любимые цвета телеведущей – желтый, зеленый, черный и синий.

Как и обычно, поклонники положительно оценили образ Леси. "Вы прекрасна", "Красотка", "Как всегда прекрасно", "Звезда", – написали фоловеры под фото.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



