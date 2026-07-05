Сусіди просто брали найдивнішу та найкумеднішу звичку людини і перетворювали її на прізвище, розповідає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Наприклад, люди, які ніколи не відмовляли собі у задоволенні закрутити черговий роман, отримували особливі родові імена.

Прізвища, які давали за кумедні або дивні звички

Любителям смачно поїсти та тим, хто мав специфічні фізіологічні звички, діставалися доволі цікаві прізвища. Зокрема:

Сьорбало – так називали тих, хто мав звичку голосно пити чай чи сьорбати юшку.

– так називали тих, хто мав звичку голосно пити чай чи сьорбати юшку. Ласун і Ласота – для тих, хто не вмів вчасно зупинитися за святковим столом.

– для тих, хто не вмів вчасно зупинитися за святковим столом. Чмих – з'явилося через просту, але помітну звичку гучно чхати.

Манера спілкування також часто ставала основою для утворення прізвища. Людина, яка вічно висловлювала невдоволення погодою чи роботою, швидко отримувала родове ім'я Буркун або Бурмота. Водночас любителі поговорити без упину отримували прізвища Патяка чи Лепетун, а надто голосні люди – Крикун чи Горлач. Бували й геть кумедні випадки, коли через специфічний протяжний тембр голосу когось нагороджували прізвищем Мяука.

Походження українських прізвищ / Фото Magnific

Особливе натхнення виникало тоді, коли предки помічали дивацтва у щоденних рухах та побуті. Наприклад:

Колупайло – влучно описувало дуже повільних людей.

– влучно описувало дуже повільних людей. Дрімайло та Сплюх – для любителів подрімати посеред білого дня.

– для любителів подрімати посеред білого дня. Позіхайло – для того, на кого постійно нападала позіхота.

– для того, на кого постійно нападала позіхота. Трясило та Дрига – діставалося тим, хто мав нервову звичку сіпатися, дриґати ногою чи активно жестикулювати.

– діставалося тим, хто мав нервову звичку сіпатися, дриґати ногою чи активно жестикулювати. Заглядайло і Підслухайло – родові імена для надто допитливих людей, які полюбляли зазирати у чужі вікна чи збирати плітки.

Ба більше, в Україні можна почути прізвища, які з'явилися через звичку повторювати слова-паразити. Людина могла просто часто бідкатися або дивуватися, а потім згодом через це дарувала своїм дітям та онукам прізвища Абищо або Оцетак. А дехто так часто з усіма вітався, що назавжди залишався в пам'яті односельців як Добривечір.

Нагадаємо, що днями наша редакція розповідала про прізвища, які давали розумним українцям.