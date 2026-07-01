24 Канал зібрав добірку популярних українських прізвищ, які вказують на високий інтелект. Скільки людей мають ці родові імена сьогодні – розповідає генеалогічне товариство "Рідні".

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Прізвища, які давали лише найрозумнішим українцям

Розуменко

Це прізвище походить від слова "розум". У давнину людей, які вміли добре думати і швидко міркувати, дуже цінували. Сусіди помічали такий талант і давали родині відповідне прізвище. Сьогодні в Україні живе 807 людей із цим прізвищем.

Головатий

Коли про когось кажуть "має голову на плечах", то мають на увазі його великий розум. Саме так і з'явилося прізвище Головатий. Його давали кмітливим та розсудливим людям, які ухвалювали правильні рішення або впевнено керували іншими. Це досить популярне прізвище, адже зараз його носять 2127 українців.

Писарчук

Колись мало хто вмів читати й писати, тому люди, які могли похизуватися такими вміннями, вважалися справжніми мудрецями. Писарі зазвичай працювали в судах та канцеляріях і були тогочасною елітою. Водночас прізвище Писарчук переважно отримували люди, які змалечку вчилися грамоти та читали книжки. Наразі в Україні є 863 носії цього родового імені.

Хитрук

Хитруками називали тих, хто міг знайти вихід із будь-якої складної ситуації, кого було важко обдурити і хто вмів прорахувати все на кілька кроків уперед. Це найрідкісніше прізвище з нашого списку. Так, сьогодні в Україні проживає всього 657 людей з цим родовим іменем.

Мудрик

Це лагідна форма від слова "мудрий". Так у селі чи місті могли назвати людину, яка, попри свій вік, була дуже спокійною і завжди давала іншим хороші поради. Це найпоширеніше прізвище серед усього списку – нині його мають 3211 людей в Україні.

Прізвища, які давали розумним людям / Фото Magnific

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