Скільки людей в Україні сьогодні носять прізвища козацької еліти – вже розповіло генеалогічне товариство "Рідні".

Прізвища, які належали козацькій еліті

  • Любомирський – наразі цим прізвищем можуть похизуватися 104 українці.
  • Радзивілл – носіями цього рідкісного родового імені є лише троє громадян.
  • Понятовський – це шляхетне прізвище мають 141 людина.
  • Тишкевич – його носять 1678 українців.
  • Друцький – 91 власник цього прізвища в Україні.
  • Ходкевич – таке прізвище мають 48 громадян.
  • Скоропадський – цим видатним прізвищем можуть похизуватися 119 осіб.
  • Полуботок – носіями є всього 13 українців.
  • Апостол – це прізвище носять 723 особи.
  • Самойлович – його власниками є 444 громадян.
  • Розумовський – цим прізвищем можуть пишатися 122 українці.
  • Безбородько – його мають 468 осіб.
  • Кочубей – носіями цього популярного родового імені є понад 2800 людей.
  • Вишневецький – цим прізвищем можуть похизуватися 585 громадян.
  • Потоцький – його носять 966 осіб.
  • Острозький – єдиним унікальним носієм є лише 1 українець.
  • Замойський – таке прізвище мають 169 громадян.
  • Чарторийський – представниками цього родового імені є 11 людей.
  • Корецький – цим прізвищем можуть похизуватися 2414 українців.
  • Яблонський – його носіями є 1790 осіб.

Прізвища, які давали козакам – список родових іменПрізвища, які давали козакам – список родових імен / Фото Magnific

А які українські прізвища давали лише багатим і впливовим людям – читайте більше в нашому матеріалі.