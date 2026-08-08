Скільки людей в Україні сьогодні носять прізвища козацької еліти – вже розповіло генеалогічне товариство "Рідні".
Прізвища, які належали козацькій еліті
- Любомирський – наразі цим прізвищем можуть похизуватися 104 українці.
- Радзивілл – носіями цього рідкісного родового імені є лише троє громадян.
- Понятовський – це шляхетне прізвище мають 141 людина.
- Тишкевич – його носять 1678 українців.
- Друцький – 91 власник цього прізвища в Україні.
- Ходкевич – таке прізвище мають 48 громадян.
- Скоропадський – цим видатним прізвищем можуть похизуватися 119 осіб.
- Полуботок – носіями є всього 13 українців.
- Апостол – це прізвище носять 723 особи.
- Самойлович – його власниками є 444 громадян.
- Розумовський – цим прізвищем можуть пишатися 122 українці.
- Безбородько – його мають 468 осіб.
- Кочубей – носіями цього популярного родового імені є понад 2800 людей.
- Вишневецький – цим прізвищем можуть похизуватися 585 громадян.
- Потоцький – його носять 966 осіб.
- Острозький – єдиним унікальним носієм є лише 1 українець.
- Замойський – таке прізвище мають 169 громадян.
- Чарторийський – представниками цього родового імені є 11 людей.
- Корецький – цим прізвищем можуть похизуватися 2414 українців.
- Яблонський – його носіями є 1790 осіб.
Прізвища, які давали козакам – список родових імен / Фото Magnific
А які українські прізвища давали лише багатим і впливовим людям – читайте більше в нашому матеріалі.