Сьогодні родові імена здаються чимось звичним і буденним, проте кілька століть тому власні прізвища були привілеєм виключно вищих верств суспільства. Про це детальніше – розповідає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Прізвища, які належали заможним і впливовим людям

Поки селяни задовольнялися тимчасовими прізвиськами, аристократи та козацька старшина офіційно фіксували свої родові імена. Це було необхідно, щоб підтвердити права на спадкування земель, замків, млинів та величезних статків.

Серед українських прізвищ, які історично належали українській еліті, зокрема князям, магнатам, козацькій старшині та багатим меценатам:

Острозький, Вишневецький, Замойський, Чарторийський і Корецький . Такі родові імена із закінченням на "-ський" та "-цький" найчастіше вказували на володіння містом, замком чи великим маєтком.

. Такі родові імена із закінченням на "-ський" та "-цький" найчастіше вказували на володіння містом, замком чи великим маєтком. Радзивілл, Тишкевич і Сангушко . Це стародавні князівські та шляхетські роди, які володіли власними приватними арміями та ухвалювали державні рішення.

. Це стародавні князівські та шляхетські роди, які володіли власними приватними арміями та ухвалювали державні рішення. Скоропадський, Розумовський і Полуботок . Такі родові імена переважно належали верхівці Гетьманщини.

. Такі родові імена переважно належали верхівці Гетьманщини. Кочубей, Безбородько, Галаган, Лизогуб, Апостол і Ханенко . Це провідні козацькі старшинські роди, які володіли тисячами гектарів земель, будували палаци, храми та фінансували освіту.

. Це провідні козацькі старшинські роди, які володіли тисячами гектарів земель, будували палаци, храми та фінансували освіту. Антонович, Миклашевський і Кандиба . Такі прізвища належали дворянським родам.

. Такі прізвища належали дворянським родам. Терещенко та Харитоненко. Це прізвища видатних промислових і цукрових магнатів XIX століття. Саме тому такі родові імена почали асоціюватися з багатством.

Походження українських прізвищ / Фото Magnific

Зазначимо, раніше ми розповідали про прізвища, які мають литовське князівське коріння.