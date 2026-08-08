Сколько людей в Украине сегодня носят фамилии казацкой элиты – об этом уже рассказало генеалогическое общество "Родные".
Фамилии, принадлежавшие казацкой элите
- Любомирский – на данный момент этой фамилией могут похвастаться 104 украинца.
- Радзивиль – носителями этой редкой родовой фамилии являются лишь трое граждан.
- Понятовский – эту дворянскую фамилию носят 141 человек.
- Тишкевич – его носят 1678 украинцев.
- Друцкий – в Украине 91 человек носит эту фамилию.
- Ходкевич – такую фамилию носят 48 граждан.
- Скоропадский – этой выдающейся фамилией могут похвастаться 119 человек.
- Полуботок – носителями этой фамилии являются всего 13 украинцев.
- Апостол – эту фамилию носят 723 человека.
- Самойлович – его носителями являются 444 гражданина.
- Разумовский – этой фамилией могут гордиться 122 украинца.
- Безбородько – его носят 468 человек.
- Кочубей – носителями этой популярной фамилии являются более 2800 человек.
- Вишневецкий – этой фамилией могут похвастаться 585 граждан.
- Потоцкий – его носят 966 человек.
- Острожский – единственным обладателем этой фамилии является всего один украинец.
- Замойский – такую фамилию носят 169 граждан.
- Чарторийский – представителями этой фамилии являются 11 человек.
- Корецкий – этой фамилией могут похвастаться 2414 украинцев.
- Яблонский – его носителями являются 1790 человек.
Фамилии, которые давали казакам – список родовых имен / Фото Magnific
А какие украинские фамилии давали только богатым и влиятельным людям – читайте подробнее в нашем материале.