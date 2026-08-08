Сколько людей в Украине сегодня носят фамилии казацкой элиты – об этом уже рассказало генеалогическое общество "Родные".

Фамилии, принадлежавшие казацкой элите

Любомирский – на данный момент этой фамилией могут похвастаться 104 украинца.

– на данный момент этой фамилией могут похвастаться 104 украинца. Радзивиль – носителями этой редкой родовой фамилии являются лишь трое граждан.

– носителями этой редкой родовой фамилии являются лишь трое граждан. Понятовский – эту дворянскую фамилию носят 141 человек.

– эту дворянскую фамилию носят 141 человек. Тишкевич – его носят 1678 украинцев.

– его носят 1678 украинцев. Друцкий – в Украине 91 человек носит эту фамилию.

– в Украине 91 человек носит эту фамилию. Ходкевич – такую фамилию носят 48 граждан.

– такую фамилию носят 48 граждан. Скоропадский – этой выдающейся фамилией могут похвастаться 119 человек.

– этой выдающейся фамилией могут похвастаться 119 человек. Полуботок – носителями этой фамилии являются всего 13 украинцев.

– носителями этой фамилии являются всего 13 украинцев. Апостол – эту фамилию носят 723 человека.

– эту фамилию носят 723 человека. Самойлович – его носителями являются 444 гражданина.

– его носителями являются 444 гражданина. Разумовский – этой фамилией могут гордиться 122 украинца.

– этой фамилией могут гордиться 122 украинца. Безбородько – его носят 468 человек.

– его носят 468 человек. Кочубей – носителями этой популярной фамилии являются более 2800 человек.

– носителями этой популярной фамилии являются более 2800 человек. Вишневецкий – этой фамилией могут похвастаться 585 граждан.

– этой фамилией могут похвастаться 585 граждан. Потоцкий – его носят 966 человек.

– его носят 966 человек. Острожский – единственным обладателем этой фамилии является всего один украинец.

– единственным обладателем этой фамилии является всего один украинец. Замойский – такую фамилию носят 169 граждан.

– такую фамилию носят 169 граждан. Чарторийский – представителями этой фамилии являются 11 человек.

– представителями этой фамилии являются 11 человек. Корецкий – этой фамилией могут похвастаться 2414 украинцев.

– этой фамилией могут похвастаться 2414 украинцев. Яблонский – его носителями являются 1790 человек.

Фамилии, которые давали казакам – список родовых имен / Фото Magnific

А какие украинские фамилии давали только богатым и влиятельным людям – читайте подробнее в нашем материале.