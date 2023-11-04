Деякі з цих імен були запозичені з інших мов та потрапили до нас з прийняттям християнства. А деякі – виникли на українських землях. Вони викликають гордість та щем водночас. 24 Канал зібрав кілька таких імен для хлопчиків.

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Слов'янські чоловічі імена: перелік

Броніслав або ще кажуть Боронислав – благородне чоловіче ім'я, яке з'явилося від слов'ян. Воно складається з двох слів – "броні" (боронити) і "слава" . Броніслав – дуже популярне ймення в Польщі. В Україні його рідко можна почути.

Всеволод теж з'явилось від слов'ян. Туди входять 2 основи: "весь" ("все") та "волод" ( "володіти"). Тобто, ім'я трактують як "володіє всім".

Ім'я Клим вперше побачили у документах Новгорода. Це скорочена форма від імені Климент. Загалом було стародавнім римським ім'ям зі значенням "лагідний", "спокійний", "миролюбний".

Ростислав – слов'янського коріння. Воно має дві основи зі значенням "зріст" і "слава". Його перекладають як "слава, яка зростає" або "той, чия слава зростає".

Святогор – це ім'я, яке виникло у билинному епосі. У міфології східних слов'ян згадують богатиря, на ім'я Святогор. Він прожив у горах, які називали Святими. Так і з'явилося ймення. Хоча про Святогора існує багато легенд, але жодних подвигів він не здійснював.

Яромир бере початок від давніх слов'ян. Перша частина імені "ярий" пояснюється як "сильний", "могутній", "неприборканий", "завзятий", А друга – як "спокій", "умиротворення". Тобто, ім'я тлумачать як "той, що несе спокій".

Мирослав – ім'я, що виникло ще з періоду Київської Русі. Походить від слов'ян, складається з двох слів "мир" і "слава". Перекладається як "вихваляє світ" або "прославлений миролюбністю".

Також можна назвати сина популярними іменами. Вони звучать просто й запам'ятовуються.