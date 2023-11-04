Некоторые из этих имен были взяты из других языков и попали к нам с принятием христианства. А некоторые возникли на украинских землях. Они вызывают гордость и щем одновременно. 24 Канал собрал несколько таких имён для мальчиков.

Вау Как назвать дочь: 7 имен на букву "А", которые очень хорошо звучат

Славянские мужские имена: список

Бронислав – благородное мужское имя, появившееся от славян. Оно состоит из двух слов – "брони" (защищать) и "слава". Бронислав – очень популярное имя в Польше. В Украине его редко можно услышать.

Всеволод тоже появилось от славян. Туда входят 2 основы: "весь" ("все") и "влад" ("владеть"). То есть, имя трактуют как "обладает всем".

Имя Клим впервые увидели в документах Новгорода. Это сокращенная форма от имени Климент. В общем было древним римским именем со значением "кроткий", "спокойный", "миролюбивый".

Ростислав – славянских корней. Оно имеет две основы со значением "рост" и "слава". Его переводят как "растущая слава" или "тот, чья слава растет".

Святогор – это имя, возникшее в былинном эпосе. В мифологии восточных славян упоминают богатыря, по имени Святогор. Он прожил в горах, называемых Святыми. Так и появилось имя. Хотя о Святогоре существует много легенд, но никаких подвигов он не совершал.

Яромир берет начало от древних славян. Первая часть имени "ярый" объясняется как "сильный", "мощный", "упорный", а вторая – как "спокойствие", "умиротворение". То есть, имя толкуют как "несущий покой".

Мирослав – имя, возникшее еще с периода Киевской Руси. Происходит от славян, состоит из двух слов "мир" и "слава". Переводится как "тот, кто хвалит мир" или "прославленный миролюбием".

Также можно назвать сына популярными именами. Они звучат просто и запоминаются.