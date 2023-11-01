Некоторые родители не хотят экспериментировать с именем, чтобы не навредить ребенку в будущем. Поэтому выбирают понятные и привычные имена. Несколько популярных имен для мальчиков – собрал 24 Канал.
Ого 10 необычных имен для девочек, которые могут поразить
Популярные имена для мальчиков
Андрей – это имя, берущее начало от Древней Греции. Первый вариант происхождения состоит в том, что оно появилось от слова "андрос" со значением "человек". А второй вариант – имя сформировалось от слова "андрейос", что означает "мужественный".
Александр – имя с древнегреческим происхождением. Имеет значение "тот, кто защищает людей".
Иван – это еще одно имя, которое мы хорошо знаем. Имеет еврейские корни – от древнеиудейского имени Иоанн. Переводится как "возлюбленный Богом", "милость Божья", "подарок Божий".
Владимир – гордое имя, появившееся от предков-славян. Его трактуют как "обладающий миром".
Николай появилось от древнегреческого имени Николаос, которое имеет перевод "победитель народов".
Сергей – это современный вариант древнего имени, которое возникло от латинского "servi dei". Переводится как "слуга Бога".
Василий – кажется нам привычным и простым именем. Однако его происхождение – очень благородое. Ведь оно образовалось от древнегреческого имени Βασίλειος, что означает "царский".
Богдан – удельно украинское имя. Оно сформировалось из двух корней – "Бог" и "давать". Его значение – "Богом дан".