Якщо не знаєте, як назвати донечку – можете обрати ім'я на букву "А". Серед них бувають і рідкісні, і традиційні. Добірку підготував 24 Канал.

Це просто вау 8 популярних імен для хлопчиків, які ви добре знаєте

Імена для дівчаток на букву "А"

Амелі – за основним варіантом походження, ім'я з'явилось у французькій мові від слова "квітка". Є ще одна версія, хоч і не така поширена, що Амелі – німецького походження зі значенням "працьовита".

Анжеліка – красиве ім'я, що виникло від грецького слова, що означає "ангел", "вісник". За іншою версією, це латинське ім'я, що сформувалося від слова "angelicus".

Алла – за однією з версій, це ім'я з грецьким корінням. Хоча спершу це було простим словом, що означало "інша". Якщо вірити в іншу теорію, то з арабської воно перекладалось як "богиня".

Антоніна має дві версії походження. Одна з них – полягає у тому, що ім'я є грецьким та означає "вступає в бій", "змагається". А друга – ім'я сформувалося від грецького кореня "anthos" зі значенням "квітка".

Аліна – скорочений варіант жіночого ймення Аделіна, що утворилося від французького Adeline. Деякі кажуть, що воно з'явилося від давньонімецького імені Адела, що є скороченою формою давньонімецького імені Адельгайд.

Альбіна – рідкісне ім'я, яке бере початок з латинської мови. Подейкують, що основою імені є латинське слово "albinus". Перекладають на українську як "чистий", "білий", "чистий".

Агата незвично звучить та поки не є широко поширеним. Сформувалося ще в Давній Греції та означає "блага", "добра", "хороша".

Існують також незвичні імена для дівчаток, для тих, хто любить оригінальність.