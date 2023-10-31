Зменшено-пестливі форми імені також мають звучати красиво. Щоб дитині не створювати проблем у соціальному житті. Також варто обирати таке ймення, щоб органічно підходило людині як в дитинстві, так і дорослому житті. Є кілька незвичних, але красивих імен для дівчаток.
Краса Як назвати дівчинку в листопаді, щоб було просто і красиво
Незвичні імена для дівчаток
- Златозара – гарне ім'я, яке має 2 версії походження. За першою, походить від євреїв і утворилося в епоху раннього Середньовіччя. Виникло в євреїв-ашкеназів – нащадків вихідців із середньовічної Німеччини. Перекладалось як "золото".
- А за другим варіантом, Злата походить від давніх греків, від слова "хриса" та означає "золотко".
- Ладислава – жіноча версія слов'янського чоловічого імені Владислав. Має значення "володіє славою", "прославлений". Більш поширеною формою є Владислава.
- Іскра – рідкісне жіноче ім'я, яке з'явилося від предків-слов'ян. Трактують як "яскрава", "щира".
- Дорофія – православна форма грецького жіночого імені Доротея. Означає "дарована Богом".
- Літа – доволі нестандартне ім'я, яке рідко можна почути. З'явилося від латинського слова "laetus". Перекладається як "задоволений", "веселий", "щасливий".
- Васса, ймовірно, походить від грецького імені Βασίλισσα зі значенням "цариця". Означає "лісиста ущелина".
- Шарлотта є жіночим варіантом чоловічого імені Шарль. Виникло від древньогерманського імені Карл. Має переклад "людина", "вільна людина".
- Жаклін, ймовірно, давньоєврейського походження. Перекладають як "йде слідом", "та, яка витискає".
- Ліра має грецькі корені з перекладом "черепаха". Спершу у Давній Греції так називали музичний інструмент, який робили з панцира черепахи. А вже згодом виникло жіноче ім'я Ліра зі значенням "мелодійна".
- Шеріл вважається англійським ім'ям. Його трактують як "дорога", "мила", "люба".
Для хлопчиків теж існують дуже красиві та незвичні імена. Ми нещодавно робили таку добірку.