Ті імена, які мають гарне звучання, завжди будуть мати популярність серед людей. Бо ім'я – це та річ, яку повторюють тисячі разів, отже воно має подобатися. Пропонуємо кілька варіантів чоловічих імен, які є універсальними для всіх.
Будете здивовані 7 давніх імен для дівчаток, які походять від слов'ян
Красиві імена для хлопчиків
- Гліб походить від скандинавського слова Guðleifr, що перекладається на українську як "нащадок Бога".
- Данило має давньоєврейське коріння від імені Даніель. Означає "Бог мій суддя".
- Захар – теж з'явилося від євреїв. Має значення "той, хто пам'ятає Бога".
- Лука виникло у Давній Греції від слова "lux", що означає "світло", "світлий".
- Макар сформувалося від слова "Макаріос" зі значенням "блаженний", "щасливий".
- Марко, ймовірно, з'явилося від слова латинського слова Marcus. На українську перекладають як "молоток".
- Матвій має біблійне коріння. Означає "Божий дар".
- Назар – ім'я, яке походить з івриту. Має значення "присвятив себе Богу".
- Олесь бере початок від Давньої Греції й трактується як "захисник".
- Остап, вважається, що це форма грецького імені Євстафій. Перекладають як "стійкий", "міцний", "спокійний".
- Тарас має грецьке походження та пояснюється як "бунтар";
- Тимофій – ім'я, що теж з'явилося від греків. Трактують як "той, хто шанує Бога".