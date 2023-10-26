Ті імена, які мають гарне звучання, завжди будуть мати популярність серед людей. Бо ім'я – це та річ, яку повторюють тисячі разів, отже воно має подобатися. Пропонуємо кілька варіантів чоловічих імен, які є універсальними для всіх.

Будете здивовані 7 давніх імен для дівчаток, які походять від слов'ян

Красиві імена для хлопчиків