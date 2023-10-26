Те имена, у которых хорошее звучание, всегда будут иметь популярность среди людей. Ибо имя – это та вещь, которую повторяют тысячи раз, так что оно должно нравиться. Предлагаем несколько вариантов мужских имен, универсальных для всех.
Будете удивлены 7 древних имен для девочек, происходящих от славян
Красивые имена для мальчиков
- Глеб происходит от скандинавского слова Guðleifr, что переводится на украинский как "потомок Бога".
- Даниил имеет древнееврейские корни от имени Даниэль. Означает "Бог мой судья".
- Захар – тоже появилось от евреев. Имеет значение "который помнит Бога".
- Лука возникло в Древней Греции от слова "lux", что означает "свет", "светлый".
- Макар сформировалось от слова "Макариос" со значением "блаженный", "счастливый".
- Марк вероятно, появилось от слова латинского слова Marcus. На украинский переводят как "молоток".
- Матвей имеет библейские корни. Значит "Божий дар".
- Назар – имя, которое происходит из иврита. Имеет значение "посвяти себя Богу".
- Олесь берет начало от Древней Греции и трактуется как "защитник".
- Остап, считается, что это форма греческого имени Евстафий. Переводят как "устойчивый", "крепкий", "спокойный".
- Тарас имеет греческое происхождение и объясняется как "бунтарь".
- Тимофей – имя, которое тоже появилось от греков. Трактуют как "уважающий Бога".