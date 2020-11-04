Популярна українська співачка Слава Камінська не соромиться показуватися шанувальникам у відвертих образах. Цього разу зірка позувала в елегантному костюмі та засвітила пікантне декольте.

Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська на своїй сторінці в інстаграмі часто ділиться еротичними світлинами. Після відпочинку на морі, де зірка часто влаштовувала фотосесії в купальнику, артистка повернулась до робочих буднів.

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Але співачка не забуває тішити мережу відвертими образами. На нових світлинах вона позувала на оксамитовому тлі та дивилась попри об'єктив камери. Слава Камінська приміряла елегантний костюм: бордові штани та жакет. Він оголив глибоке декольте та пружні груди співачки. Пікантний образ доповнював піджак в тон, який артистка накинула на плечі.

Слава вклала руде волосся в пишні голлівудські локони. Вона зробила яскравий макіяж, нафарбувавши повіки чорними та золотистими тінями, а губи підкреслила бежевою помадою. Розкішний відвертий аутфіт завершували сережки-камінці, масивні каблучки, а також манікюр в молочних тонах.

Еротичний образ Слави Камінської завів мережу, а тому майже за добу набрав близько 10 тисяч вподобань та багато коментарів.



Слава Камінська / Instagram / @babaslavka