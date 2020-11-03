"Ангел" Victoria's Secret та популярна модель Кендіс Сванепул продовжує приміряти неймовірні еротичні образи. Цього разу жінка перевтілилась в балерину, вразивши відвертим образом.

На особистій сторінці в інстаграмі Кендіс Сванепул опублікувала чергову серію відвертих світлин, на яких вона позує в пуантах. Південноафриканська модель та "ангел" Victoria's Secret підкорила образом та завела мережу.

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Цього разу Кендіс Сванепул позувала в образі балерини. Вона позувала перед камерою у повний ріст. Модель обрала ніжно-рожеве боді та чорну міні-спідницю, що ледь прикриває стегна моделі. Кендіс продемонструвала тонку талію та бездоганну фігуру. Також вона постала в балетних пуантах, на яких відчуває себе впевнено і чудово рухається.

Волосся Кендіс вкладене легкими хвилями та розпущене, що додає образу відвертості. Вона зробила легкий макіяж в нюдових тонах, зробивши акцент на губах. Еротичний образ Сванепул завів та захопив мережу.

Варто зазаначити, що модель ще з дитинства займається балетом. А вбрання, в якому вона постала – є її особистою розробкою для особистого бренду. Одяг призначений для занять балетом.



Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices



Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices