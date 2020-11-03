"Ангел" Victoria's Secret и популярная модель Кэндис Сванепул продолжает примерять невероятные эротические образы. На этот раз женщина перевоплотилась в балерину, поразив откровенным образом.

На личной странице в инстаграме Кэндис Сванепул опубликовала очередную серию откровенных фотографий, на которых она позирует в пуантах. Южноафриканская модель и "ангел" Victoria's Secret покорила образом и завела сеть.

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На этот раз Кэндис Сванепул позировала в образе балерины. Она позировала перед камерой в полный рост. Модель выбрала нежно-розовое боди и черную мини-юбку, едва прикрывающую бедра модели. Кэндис продемонстрировала тонкую талию и безупречную фигуру. Также она предстала в балетных пуантах, на которых чувствует себя уверенно и прекрасно двигается.

Волосы Кэндис уложены легкими волнами и распущены, что придает образу открытости. Она сделала легкий макияж в нюдовых тонах, сделав акцент на губах. Эротический образ Сванепул завел и очаровал сеть.

Стоит отметить, что модель еще с детства занимается балетом. А наряд, в котором она предстала – является ее личной разработкой для личного бренда. Одежда предназначена для занятий балетом.



Кендис Сванепул / Instagram / @angelcandices



Кендис Сванепул / Instagram / @angelcandices