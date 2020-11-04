Популярная украинская певица Слава Каминская не стесняется показываться поклонникам в откровенных образах. На этот раз звезда позировала в элегантном костюме и засветила пикантное декольте.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в инстаграме часто делится эротическими фотографиями. После отдыха на море, где звезда часто устраивала фотосессии в купальнике, артистка вернулась к рабочим будням.

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Но певица не забывает тешить сеть откровенными образами. На новых фотографиях она позировала на бархатном фоне не смотря на объектив камеры. Слава Каминская примерила элегантный костюм: бордовые брюки и жакет. Он обнажил глубокое декольте и упругую грудь певицы. Пикантный образ дополнял пиджак в тон, который артистка накинула на плечи.

Слава вложила рыжие волосы в пышные голливудские локоны. Она сделала яркий макияж, накрасив веки черными и золотистыми тенями, а губы подчеркнула бежевой помадой. Роскошный откровенный аутфит завершали серьги-камушки, массивные кольца, а также маникюр в молочных тонах.

Эротический образ Славы Каминской завел сеть, а потому почти за сутки набрал около 10 тысяч предпочтений и много комментариев.



Слава Каминская / Instagram / @babaslavka