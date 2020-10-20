Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська вже повернулась з відпочинку в Єгипті до Києва, однак галерея зірки переповнена спекотними кадрами. Тому вона показала понад 700-тисячній аудиторії відверте фото в купальнику, засвітивши великі груди.

Співачка опублікувала нову світлину в інстаграм-профілі. Фото зробили друзі Слави Камінської, коли вона насолоджувалась релаксом у басейні з пелюстками троянд. Відпочивала вона у надто сміливому купальнику.

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Зірка обрала чорний суцільний купальник на білих зав'язках і зі шнурівкою від грудей аж до інтимних зон. Такий образ викликав справжній фурор у мережі. Слава Камінська показала не лише пишні груди, які виглядали вкрай еротично, а й струнку талію. Вона позувала стоячи, тому в кадрі засвітила ще й апетитні пружні сідниці.

У сонцезахисних окулярах виконавиця зібрала волосся у низький пучок, залишивши чубчик. Вона підняла руки так, аби не прикривати дуже відверте декольте і водночас ефектно показала всі татування, яких на розкішному тілі Слави Камінської безліч.



Слава Камінська у відвертому купальнику / Фото Instagram / @babaslavka



Слава Камінська з другом / Фото Instagram / @babaslavka