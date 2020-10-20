Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская уже вернулась с отдыха в Египте в Киев, однако галерея звезды переполнена жаркими кадрами. Поэтому она показала более 700-тысячной аудитории откровенное фото в купальнике, засветив большую грудь.

Певица опубликовала новую фотографию в инстаграм-профиле. Фото сделали друзья Славы Каминской, когда она наслаждалась релаксом в бассейне с лепестками роз. Отдыхала она в чересчур смелом купальнике.

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Звезда выбрала черный сплошной купальник на белых завязках и со шнуровкой от груди вплоть до интимных зон. Такой образ произвел настоящий фурор в сети. Слава Каминская показала не только пышную грудь, которая выглядела крайне эротично, но и стройную талию. Она позировала стоя, поэтому в кадре засветила еще и аппетитные упругие ягодицы.

В солнцезащитных очках исполнительница собрала волосы в низкий пучок, оставив челку. Она подняла руки так, чтобы не прикрывать очень откровенное декольте и одновременно эффектно показала все татуировки, которых на роскошном теле Славы Каминской множество.



Слава Каминская в откровенном купальнике / Фото Instagram / @babaslavka



Слава Каминская с другом / Фото Instagram / @babaslavka