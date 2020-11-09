Українська співачка Слава Камінська, яка є солісткою знаменитого гурту "НеАнгели" поділилася з шанувальниками добіркою еротичних кадрів, на яких вона позувала зі своєю колегою Вікторією Смеюхою.

На просторах інтернету можна знайти чимало еротичних кадрів солісток гурту "НеАнгели" Слави Камінської та Вікторії Смеюхи. Ще на початку своєї кар’єри дівчата часто з’являлися на обкладинках чоловічих глянців у відвертих образах, демонструючи своє тіло.

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Гурт "НеАнгели" з’явився на теренах українського шоу-бізнесу у 2006 році. Тож Слава Камінська вирішила поділитися з прихильниками в інстаграмі обкладинками глянців, на яких у різні роки з’являлися виконавиці у найпровокативніших образах.

Гаряче замовляли? PS. 15 років – зносу немає. Це я про нас з Вікторією Смеюхою,

– написала Камінська.

Знаменитість опублікувала архівний кадр з обкладинки Playboy для якого співачки позували ще 14 років тому в чорних капелюшках та крихітних бікіні.

На наступних кадрах Слава Камінська продемонструвала обкладинку в купальниках для глянцю EGO, відверті кадри з коронами для Playboy та відносно нещодавні кадри для чоловічого глянцю XXL.

Для обкладинки журналу виконавиці позували перед камерою лежачи на ліжку, еротично продемонструвавши свої принади. Для ще однієї обкладинки Слава Камінська постала у прозорому боді, яке вдало підкреслювало її пишні форми.

Гарячі обкладинки гурту "НеАнгели"



Слава Камінська та Вікторія Смеюха для обкладинки глянцю / Instagram



Слава Камінська та Вікторія Смеюха для обкладинки глянцю / Instagram



Слава Камінська та Вікторія Смеюха для обкладинки глянцю / Instagram



Слава Камінська та Вікторія Смеюха для обкладинки глянцю / Instagram



Слава Камінська та Вікторія Смеюха для обкладинки глянцю / Instagram



Слава Камінська для обкладинки глянцю / Instagram



Слава Камінська та Вікторія Смеюха для обкладинки глянцю / Instagram