Украинская певица Слава Каминская, которая является солисткой знаменитой группы "НеАнгелы" поделилась с поклонниками подборкой эротических кадров, на которых она позировала со своей коллегой Викторией Смеюхой.

На просторах интернета можно найти немало эротических кадров солисток группы "НеАнгелы" Славы Каминской и Виктории Смеюхи. Еще в начале своей карьеры девушки часто появлялись на обложках мужских глянцев в откровенных образах, демонстрируя свое тело.

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Группа "НеАнгелы" появилась в украинском шоу-бизнесе в 2006 году. Поэтому Слава Каминская решила поделиться с поклонниками в инстаграм обложками глянца, на которых в разные годы появлялись исполнительницы в провокационных образах.

Горячее заказывали? PS. 15 лет – износа нет. Это я о нас с Викторией Смеюха,

– написала Каминская.

Знаменитость опубликовала архивный кадр с обложки Playboy для которого певицы позировали еще 14 лет назад в черных шляпках и крошечных бикини.

На следующих кадрах Слава Каминская продемонстрировала обложку в купальниках для глянца EGO, откровенные кадры с коронами для Playboy и относительно недавние кадры для мужского глянца XXL.

Для обложки журнала исполнительницы позировали перед камерой лежа на кровати, эротично продемонстрировав свои прелести. Для еще одной обложки Слава Каминская появилась в прозрачном боди, которое удачно подчеркивало ее пышные формы.

Горячие обложки группы "НеАнгелы"



Слава Каминская и Виктория Смеюха для обложки глянца / Instagram



Слава Каминская и Виктория Смеюха для обложки глянца / Instagram



Слава Каминская и Виктория Смеюха для обложки глянца / Instagram



Слава Каминская и Виктория Смеюха для обложки глянца / Instagram



Слава Каминская и Виктория Смеюха для обложки глянца / Instagram



Слава Каминская для обложки глянца / Instagram



Слава Каминская и Виктория Смеюха для обложки глянца / Instagram