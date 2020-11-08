Бразильська супермодель Алесандра Амбросіо не боїться оголюватися та демонструвати тіло. Навпаки, вона залюбки ніжиться на пляжах в крихітних купальниках та влаштовує пікантні фотосесії.

Гаряча бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо поділилась новими світлинами на своїй сторінці в інстаграмі. Зірка опублікувала фото з нової відвертої зйомки, яка завела мережу.

Спекотно Алесандра Амбросіо похизувалася ідеальним тілом на відпочинку: привабливі кадри

Після відпочинку під теплим сонцем у Мальдівах Алессандра вирушила в спекотну Мексику. Там зірка влаштовує нові відверті фотосети. На світлинах модель позує в ніжно-рожевому крихітному купальнику з персиковим принтом на тоненьких бретелях.

Алессандра позувала на пляжі. Вона обсипала тіло піском, який майже повністю покривав еротичні форми моделі. Зірка вдало позувала, хизуючись тілом та знімаючи апетитні сідниці впритул до об'єктива камери, що робило світлини неймовірно спекотними.

Ангел Victoria’s Secret доповнила еротичний образ довгими сріблястими сережками та лаконічними золотими браслетами на руці. Також модель розпустила довге волосся та вклала його прямими хвилями. Пікантні знімки моделі одразу ж завели мережу.



Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio