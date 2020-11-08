Бразильская супермодель Алессандра Амбросио не боится обнажаться и демонстрировать тело. Наоборот, она охотно нежится на пляжах в крошечных купальниках и устраивает пикантные фотосессии.

Горячая бразильская модель и ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросио поделилась новыми фотографиями на своей странице в инстаграме. Звезда опубликовала фото с новой откровенной съемки, которая завела сеть.

Жарко Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом на отдыхе: привлекательные кадры

После отдыха под теплым солнцем на Мальдивах Алессандра отправилась в жаркую Мексику. Там звезда устраивает новые откровенные фотосеты. На фотографиях модель позирует в нежно-розовом крошечном купальнике с персиковым принтом на тонких бретелях.

Алессандра позировала на пляже. Она осыпала тело песком, который почти полностью покрывал эротические формы модели. Звезда удачно позировала, щеголяя телом и снимая аппетитные ягодицы вплотную к объективу камеры, что делало фотографии невероятно жаркими.

Ангел Victoria's Secret дополнила эротический образ длинными серебристыми сережками и лаконичными золотыми браслетами на руке. Также модель распустила длинные волосы и уложила их прямыми волнами. Пикантные снимки модели сразу же завели сеть.



Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio